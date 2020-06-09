Вратарь Янис Ворис продолжит карьеру в Дании

"Свою карьеру продолжу в датском клубе "Майти Буллз" из города Рёдовре. Предложение поступило от агента, который через своих знакомых нашёл мне место в Дании. Я сразу согласился, потому что там хороший уровень. Я также посоветовался с другими, которые сказали мне, чтобы я не терял время и подписывал контракт, пока такая возможность существует", - сказал Ворис.

Вратарь также рассказал, что другие предложения он даже не успел выслушать, потому что быстро согласился на контракт с датской командой.

В прошлом сезоне Янис Ворис сумел дебютировать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Игроку удалось отстоять "сухим" в воротах рижского "Динамо" 80 минут. Тем самым Ворис был удостоен награды лучшему молодому игроку недели.

Ворис остался "сухим" выйдя на замену в матче против минского "Динамо" (2:0), а затем проведя полный матч против "Барыса" (1:0).

Что касается новой команды Вориса, то "Майти Буллз" в этом сезоне занял восьмое место среди девяти команд чемпионата Дании.