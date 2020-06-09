ДТП с неожиданной развязкой: парни решили сбежать с места аварии. На то была причина

На перекрестке столкнулись два автомобиля марки Mitsubishi un Toyota. Чтобы не мешать потоку, прибывшие на место происшествия аварийные службы быстро зафиксировали обстоятельства ЧП и позволили обоим автомобилям съехать на обочину.

ФОТО: Degpunktā

На тот момент никому и в голову не могло прийти, что три молодых парня из автомобиля Mitsubishi решат сбежать с места ЧП. Именно так они и поступили, а сотрудникам Дорожной полиции пришлось оформлять административный протокол при водителе лишь одного транспортного средства.

Сбежавшего водителя Mitsubishi сотрудники полиции заметили спустя полтора часа приблизительно в двух километрах от места ДТП, на улице Лидоню.

ФОТО: Degpunktā

Сначала юноша не хотел признавать свою причастность к недавней аварии, но позже согласился сотрудничать с полицией. Тогда и выяснились мотивы бегства.

Как рассказал сотрудник Дорожной полиции Хельмут Сташко, молодому человеку составлен протокол о том, что он покинул место аварии. Там же выяснилось, что водитель 2000 года рождения находится в розыске полицией, поэтому он был передан инициатору расследования для дальнейших действий.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке