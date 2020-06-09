Соседка России - Беларусь - на прошлой неделе попала в поле внимания в связи с решением Александра Лукашенко распустить правительство. Как мы можем объяснить этот шаг президента и какую картину это вырисовывает в политике Беларуси? Комментарий дала исследователь Восточноевропейского центра политических исследований Беате Лидванска.

Что произошло?

В среду, 3 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о роспуске правительства. Лукашенко предупреждал об этом шаге уже раньше, заявив, что это произойдет перед ожидаемыми в августе президентскими выборами. Его план - создать новое правительство, чтобы завоевать доверие избирателей. В то же время Лукашенко сообщил, что революционных перемен в составе правительства не будет. Это обосновано тем, что государство столкнулось с вызовами, брошенными коронавирусом, и нынешняя элита с ходом времени приобрела необходимый опыт для обеспечения удачной работы правительства. По его мнению, правительство должно действовать проактивно и стимулировать экономику, чтобы залатать образованные кризисом дыры.

Как мы можем объяснить этот шаг Лукашенко? Какую картину это вырисовывает в политике Беларуси? Ответы на эти вопросы портал TVNET получил у исследователя Восточноевропейского центра политических исследований Беате Лидванской.

Как мы можем объяснить этот шаг Лукашенко?

Ключевое слово в этой истории - выборы. "Если посмотрим на используемые другими странами политтехнологии, то обычно наблюдается поиск виновника.

Например, если имеются проблемы в системе здравоохранения, вызвавшие широкий резонанс, недовольство, пикеты и мобилизацию оппозиции, увольняется министр здравоохранения", - говорит Лидванска.

В случае Беларуси этот трюк использовался, чтобы распустить все правительство, так как сейчас недовольство жителей режимом Лукашенко достигло очень больших размеров. Президент должен был действовать, чтобы с помощью популистских шагов увеличить свою популярность. Его цель - показать, что он все-таки лидер нации, может сохранить власть и предложить обществу то, что оно хочет. Его сигнал обществу следующий: во всех проблемах государства виновно правительство и его бездействие. Кроме того, Лукашенко выгодно показать обществу конкретные лица, которые придут к власти с его избранием, еще до выборов. Таким образом в головах у людей будет создан эффект - за эти лица можно голосовать, так как им можно довериться. Такой подход он использовал перед многими выборами, говорит исследователь.

ФОТО: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Если говорить о популярности Лукашенко, то ему на пятки наступает оппозиционер и бывший банкир Виктор Бабарико, который также выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы. По провизорским результатам выборов, он побеждает с очень большим перевесом голосов. Исследователь указывает на то, что на различных интернет-платформах обществу предлагается проголосовать за желаемых кандидатов. Основываясь на этих данных, Лукашенко сейчас на разных интернет-платформах набирает всего 3% поддержки общества. В то время как поддержка Бабарико измеряется в пределах 40-55%.

По этой причине Лукашенко получил кличку "Саша - 3%", что стало и слоганом оппозиции.

Какую картину это вырисовывает в политике Беларуси?

Исследователь указывает, что ожидаемые выборы будут отличаться от тех, что мы наблюдали ранее. Даже в случае если Лукашенко сфальсифицирует результаты выборов и победит, ему все сложнее будет укреплять свое влияние в политике Беларуси.

Слоган Лукашенко "Государство - это я!" на этих выборах оказался неэффективным и не объединяет белорусский народ в трудный момент. Соответственно - он может не захотеть договариваться о лидере и выражать ему поддержку. Не в пользу Лукашенко играет и ситуация с распространением Covid-19. "Прозвучали и мнения, что Минздрав и президент игрались с распространенными в обществе данными", - говорит Лидванска. Людям эти данные не нравятся (особенно способ, как отражается число умерших). Не зря участие в выборах запрещено другому оппозиционеру - Сергею Тихановскому.

ФОТО: AFP/LETA

Комментируя высказывания Лукашенко о том, что в составе правительства точно не будет революционных перемен, Лидванска указывает на его слова о суверенитете Беларуси. На прошлой неделе президент выразил мнение, что она не будет отдана никому. Кроме того, никому не будет позволено расколоть Беларусь. В этом случае под раскольниками подразумевается оппозиция, которую правительство очень активно обвиняет в поляризации общества. Поэтому и задача нового правительства - сохранить крепкую, единую Беларусь и не допустить проникновения в страну нежелательных (оппозиционных) ветров.