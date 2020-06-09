Вт, 9.06.2020
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За последние сутки лишь один новый случай Covid-19

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ФОТО: Edijs Pālens / LETA

За последние сутки выявлен один новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

 

За сутки сделано 1730 тестов на Covid-19, лишь один оказался положительным.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии проведено 120 052 теста, заболевание выявлено у 1089 человек.

По данным на 9 июня, выздоровели 794 человека.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки были госпитализированы два человека с Covid-19. В больницах находятся 12 пациентов, у семерых заболевание средней тяжести, пять пациентов - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 166 пациентов, переболевших Covid-19.

 

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