За последние сутки лишь один новый случай Covid-19

За последние сутки выявлен один новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За сутки сделано 1730 тестов на Covid-19, лишь один оказался положительным.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии проведено 120 052 теста, заболевание выявлено у 1089 человек.
По данным на 9 июня, выздоровели 794 человека.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки были госпитализированы два человека с Covid-19. В больницах находятся 12 пациентов, у семерых заболевание средней тяжести, пять пациентов - в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц 166 пациентов, переболевших Covid-19.
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