Правый берег Риги и Рижский регион остались без электричества

В социальных сетях появились сообщения о пропаже света в Чиекуркалнсе, Югле, Пурвциемсе, Кенгарагсе, Гризинькалнсе, Тейке и не только.

Очевидцы сообщили, что света нет и в центре Риги, например, не работали светофоры на перекрестке улиц Бривибас и Матиса, а также Бривибас и Бруниниеку.

Парализовано движение общественного транспорта.

ФОТО: Очевидец TVNET

Предположительно, без электричества остался весь правый берег Риги, от Стопини до Саркандаугавы. По наблюдениям TVNET, интернет-страницы Sadales tīkls и Elektrum также не работали.

В социальных сетях Sadales tīkls подтвердил, что большое число клиентов в Риге и Рижском регионе остались без электричества. Причина в аварии в сети Augstsprieguma tīkls.

Проблема уже решается. В компании призвали к терпению.

Представитель АО Augstsprieguma tīkls Айя Икстена сообщила, что электроснабжение в Риге было нарушено из-за отключения кабеля между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией: "Во вторник утром из-за отключения кабеля мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2, что вызвало перегрузку в сети". Технологический сбой произошел в 9.38.

По наблюдениям LETA, после 10.20 подача электроэнергии в некоторых местах Риги была уже восстановлена. В то же время очевидцы сообщили, что некоторые магазины успели закрыться "по техническим причинам".

ФОТО: Очевидец TVNET

Добавим, что в социальных сетях распространилась версия, что все дело "во взрыве в Тейке". Государственная пожарно-спасательная служба подтвердила, что в 9.35 был получен вызов на улицу Старта в Риге - там произошел взрыв в канализации, из которой пошел дым, открытого пламени не было. На место прибыли 13 пожарных.

У этого происшествия нет связи с тем, что полгорода осталось без света. Augstsprieguma tīkls в 10.35 сообщил, что подача электроэнергии всем клиентам должна быть восстановлена в течение 30 минут.