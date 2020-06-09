За сутки и в Литве, и в Эстонии по семь новых случаев коронавируса

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждены семь новых случаев коронавируса, общее количество составило 1727, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

В Литве все еще больны 308 заразившихся, выздоровели 1338. Умерли 72 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

С 1 июня в стране зарегистрировано девять привозных случаев болезни.

За сутки в Литве проведено 4387 анализов на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 340 073.

Эстония

За последние сутки в Эстонии добавились семь позитивных тестов на коронавирус, летальных исходов не было.

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 1 121 первичный тест на Covid-19, позитивными оказались семь из них, то есть 0,6%, сообщил департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро вторника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 14 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Новых летальных исходов за прошедшие сутки не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

На настоящий момент из больниц выписаны 352 человека, завершены 365 случаев заболевания.

По состоянию на вторник выздоровели 1684 человека.

Всего в Эстонии сделано более более 91 000 первичных тестов, из них 1947, то есть 2,1%, дали позитивный результат.

Таким образом, Литва: подтверждено 1727 случаев, проверены 340 073 пробы, умерло 72 человека. Латвия: подтверждено 1089 случаев, проверены 120 052 пробы, умерло 26 человек. Эстония: подтверждено 1947 случаев, проверены 91 733 пробы, умерло 69 человек.