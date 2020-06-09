Вт, 9.06.2020
Организация такого мероприятия уместна в стране, где имеется большая община темнокожих, чтобы движением также руководили темнокожие. В Эстонии это все равно, что организовать гейпарад без гомосексуалистов. Это же смешно! Британский журналист и политик Абдул Тюрей об акции Black Lives Matter
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Хоккей
  • СМИ: Карсумс ведёт переговоры с "Динамо", а Скудра - фаворит на пост главного тренера

СМИ: Карсумс ведёт переговоры с "Динамо", а Скудра - фаворит на пост главного тренера

Мартиньш Карсумс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Нападающий сборной Латвии Мартиньш Карсумс ведёт переговоры о возвращении в рижское "Динамо", но пока контракт с клубом не подписан. Об этом сам хоккеист рассказал в разговоре с изданием Latvijas Avīze.

После того как московский "Спартак" сообщил о том, что в следующем сезоне не рассчитывает на помощь латвийских легионеров, новое место работы удалось найти только Каспару Даугавиньшу, который следующий сезон продолжит в "Витязе".

"Переговоры с рижским "Динамо" ведутся, но до подписания контракта дело ещё не дошло", - рассказал Карсумс в беседе с Latvijas Avīze.

Отмечается, что хоккеист уже начал подготовку к сезону, делаю акцент на физической подготовке и тренировках в зале и на стадионе. 34-летний хоккеист отметил, что будет счастлив, если в следующем сезоне вообще будет возможность играть.

"Мне всегда хотелось играть перед собственными болельщиками, но такая возможность была не всегда. Такой профессиональный спорт", - сказал Карсумс. 

Мартиньш Карсумс провёл в рижском "Динамо" неполные четыре сезона, последний из которых последний в сезоне-2012/2013. После этого хоккеист провёл пять сезонов в московском "Динамо" и ещё два - в московском "Спартаке".

Остаётся без ответа и вопрос о том, кто же станет новым главным тренером рижской команды. Многие СМИ сообщали о том, что на эту должность претендуют Петерис Скудра, Вячеслав Козлов, Борис Миронов и другие.

В распоряжении издания Latvijas Avīze есть неофициальная информация о том, что на 90% главным тренером "Динамо" станет Петерис Скудра. "Его кандидатура считается главной уже долгое время и вскоре договор будет подписан", - сообщает издание.

Напомним, что в минувшем сезоне "Динамо" расположилось на предпоследнем месте турнирной таблицы регулярного чемпионата КХЛ. Шестой год подряд команде из Риги не удалось пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ