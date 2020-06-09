В конфликт дворников в Зиепниккалнсе пришлось вмешаться полиции

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов встретили одну из участниц конфликта. Женщина объяснила, что недавно начала работать дворником в этой окрестности.

Предыдущий дворник был уволен, после чего он неоднократно пытался отомстить новой сотруднице.

Ранее он даже угрожал, после чего женщина написала заявление в Государственную полицию. Позже мужчина прибег к другой тактике - он предлагал местным детям деньги за то, чтобы они мусорили во дворе жилых домов.

Женщина сначала сама отправилась к детям, которые честно рассказали о предложении мужчины. Для разрешения ситуации было принято решение вызвать полицию.

Во время беседы с дворником к сотрудникам полиции подошли несколько жителей близлежащих домов, которые подтвердили ее рассказ. Через некоторое время сотрудник полиции также отправился на детскую площадку, где встретил детей, причастных к сложившейся ситуации.

Они рассказали полиции, что бывший дворник дал им один евро и предложил разбросать содержимое мусорного ведра. Дети согласились и выполнили просьбу.

С детьми были проведены профилактические беседы, к которым подключились и родители.

После выговоров со стороны сотрудников полиции дети убрали замусоренную территорию и пообещали больше не слушать бывшего дворника. Детям также напомнили об ответственности за мусор.

Через некоторое время к полицейскому автомобилю подошел и сам бывший дворник, который категорически отрицал все претензии. Мужчина объяснил, что дал одному из детей деньги на мороженое, но не просил мусорить. Он пояснил, что новая дворник давно жаждала его место работы и все упреки - необоснованны.

Ответственность бывшего дворника будет оценена в рамках дела об административной проверке.