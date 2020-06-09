Точная причина перебоев с электричеством еще не установлена; виновной может быть и молния

В данный момент поврежденная линия кабеля находится в ремонте, лаборатория производит измерения и исследует места повреждения. "Очевидно, в этом соединительном колодце и было это отключение, в связи с чем и образовался небольшой взрыв", - пояснил Бокс, добавив, что эксперты работают, чтобы оценить ситуацию. На ремонт кабеля потребуется неделя.

Он отметил, что над выяснением причины работают эксперты и более конкретно что-то можно будет сказать уже завтра.

По словам Бокса, утром из-за отключения кабеля мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2, что вызвало перегрузку в сети.

В результате повреждения кабель отключился и вся мощность осталась в 110 кВ сети. Поэтому сработала автоматика перегрузки, находящаяся в разделительных местах, и отключилась сеть 110 кВ от Лимбажи через Сигулду в Огре.

Диспетчеры оперативно совершили действия, чтобы привести сеть в порядок. Блоки ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1 отключились, сеть была переразделена и снова по участкам отключена.

"Это была большая проверка как для энергосистемы, так и для потребителей электричества", - сказал Бокс, отметив, что произошедшее дало возможность убедиться, "насколько мы готовы к таким повреждениям" и как быстро способны реагировать, чтобы их предотвратить.

Говоря о причинах, которые вызвали повреждение, Бокс сказал, что сейчас, пока соединения не отрыты и исследуются на месте, есть подозрения, что в изоляционном материале мог быть дефект, скорее всего, в месте соединения, что и вызвало повреждение изоляции.

По его словам, скорее всего, это результат или дождливой погоды, или же разряда молнии. Точную причину можно будет назвать, когда эксперты все оценят.

Сейчас этот кабель 330 кВ не работает, так как отключен на ремонт, но на левом берегу Даугавы все функционирует, все в порядке и на Саласпилсской подстанции, которая работает на всю Латвию.

Бокс признал, что перебоев такого масштаба в латвийской энергосистеме не было много лет.

Видео: Пресс-конференция Augstsprieguma tīkls

Как сообщалось, во вторник, 9 июня, в Риге было нарушено электроснабжение.

Утром из-за отключения кабеля мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2, что вызвало перегрузку в сети. Технологический сбой произошел в 9:38.

Электроснабжение было нарушено на правом берегу Даугавы в Риге и Рижском регионе.

Без электричества остались жители и предприятия центра столицы, Вецмилгрависа, Гризинькалнса, Брасы, Тейки, Мангали и других районов.

Во многих местах не работали светофоры. Также электричества не было в Адажи, Гаркалне и других регионах вокруг столицы на правом берегу Даугавы.