До конца месяца оплаченный государством тест на Covid-19 может сдать любой желающий

Как сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане, как и до отмены режима ЧС, обширный круг людей сможет бесплатно сдавать тесты на Covid-19 до конца года.

Для сдачи анализа необходимо записаться в Centrala laboratorija по телефону 8303 или в E.Gulbja laboratorija по телефону 67334433 по рабочим дням с 8:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 15:00 и по воскресеньям с 9:00 до 12:00.

Можно звонить также на телефон Рижской восточной клинической университетской больницы 67000610 по рабочим дням с 8:00 до 17:00.

Если у человека отсутствуют симптомы заболевания, в пункт сдачи анализов он может прийти пешком, приехать на велосипеде или, надев маску, на общественном транспорте. Если присутствуют симптомы заболевания, Минздрав советует сначала связаться со своим семейным врачом, который сможет проконсультировать больного о возможном лечении и направить на тест.