Отмена режима чрезвычайной ситуации: что меняется?

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал и после завершения режима чрезвычайной ситуации соблюдать дистанцию в два метра и не толпиться.
Премьер во вторник после заседания правительства, на котором было принято решение о смягчении ограничений с 10 июня, отметил, что уже в среду общество вернется к более нормальной жизни, но по-прежнему с определенными ограничениями, так как вирус Covid-19 не побежден ни в мире, ни в Латвии.
По словам Кариньша, правительство приняло ряд решений, чтобы уравновесить возможности жителей свободно перемещаться и способствовать экономике, в то же время минимизировав риск новой вспышки Covid-19.
Премьер отметил, что в дальнейшем в силе останется требование соблюдать дистанцию в два метра, но если это невозможно, то жителям нужно будет создать барьер. В качестве примера он упомянул ограничительные барьеры в магазинах или защиту для рта и носа.
Также премьер указал, что разрешение с завтрашнего дня собираться более многочисленными группами не означает, что жителям нужно толпиться.
Кариньш напомнил, что границы открыты, поэтому есть возможность того, что в Латвию из других стран приедут заразившиеся Covid-19 люди.
"Поэтому и в дальнейшем нужно соблюдать дистанцирование и мыть руки", - указал премьер-министр.
Маски никуда не денутся
Для ограничения распространения Covid-19 прикрывать рот и нос в общественном транспорте нужно будет и после окончания режима ЧС.
Это связано с тем, что в общественном транспорте невозможно соблюдать дистанцию 2 метра.
Требование прикрывать рот и нос в общественном транспорте может быть пересмотрено с изменением эпидемиологической ситуации.
Если человек приезжает в страны Балтии из страны, где 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет от 15 до 25, то он должен соблюдать 14-дневную изоляцию. Если заболеваемость в стране, откуда прибыл человек, ниже 15 случаев на 100 000 населения, прибывший может свободно перемещаться по Латвии, Литве и Эстонии.
Запрещено передвижение лиц и транспортных средств через внешние границ ЕС в страны, где заболеваемость Covid-19 может создавать серьезную угрозу общественному здоровью.
Это не касается грузоперевозок. Ограничение не относится также к частным и деловым перелетам с количеством пассажиров меньше пяти. Также разрешены нерегулярные пассажирские перевозки транзитных пассажиров.
14-дневную изоляцию не должны соблюдать водители-дальнобойщики и экипажи самолетов перед тем, как отправиться в следующий рейс.
О питании
В местах общественного питания нужно будет обеспечивать не менее четырех квадратных метров пространства на посетителя, разрешенное время работы заведений общественного питания будет продлено до 2:00.
Во вторник Кабинет министров поддержал разработанные Минздравом правила эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, которые среди прочего определяют правила дальнейшей работы предприятий торговли и общественного питания.
Согласно правилам, впредь в местах торговли и общественного питания нужно будет обеспечивать не менее четырех квадратных метров публично доступного пространства на одного посетителя. Все остальные ранее введенные ограничения для торговцев отменены.
Поставщики услуг общественного питания также должны будут обеспечить соблюдение дистанции два метра между столиками, если между ними нет стены.
Во внутренних помещениях за одним столиком смогут находиться не более четырех посетителей, которые не проживают вместе, а вне помещения - не более восьми.
Согласно правилам, учреждения общественного питания должны будут начинать работу не раньше 6:30 и заканчивать ее не позднее 2:00.
О поездках
После окончания режима ЧС можно будет свободно организовывать туристические поездки в страны, менее затронутые Covid-19, информировали в Министерстве экономики.
Во вторник министерство утвердило правила эпидемиологической безопасности, которые устанавливают также общие принципы работы предприятий, в том числе организации выставок, ярмарок и путешествий, требования к перевозчикам пассажиров и др.
Правила предусматривают, что на всех предприятиях и далее нужно соблюдать двухметровую дистанцию и требования гигиены.
Международные перевозки пассажиров запрещены в страны и из стран, которые входят в публикуемый Центром профилактики и контроля заболеваний список стран с высокой заболеваемостью Covid-19.
В правилах оговорен также порядок привлечения работников из-за границы.
О публичных мероприятиях
Правительство постановило, что до конца июня на мероприятиях внутри помещений смогут собираться до 100 человек, а вне помещений - до 300 человек.
Согласно разработанному Министерством здравоохранения проекту правил, организаторы мероприятий, планирующие вне помещений организовать мероприятие с участием до 300 человек, должны обеспечить не менее четырех квадратных метров пространства на человека.
С 1 июля по 31 июля во внутренних помещениях, общая площадь которых составляет менее 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться не более 100 человек. Однако в помещениях, площадь которых превышает 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться до 500 человек. В таком случае организаторы должны обеспечить, чтобы в помещении находилось не более 50% от общего возможного числа посетителей, которое допускает площадь и инфраструктура помещения.
На одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства. Организаторы должны обеспечить публично доступную информацию о максимально допустимом количестве участников мероприятия.
С 1 по 31 июля вне помещений смогут собираться до 1000 человек, при этом на каждого человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства.
С 1 по 31 августа во внутренних помещениях, общая площадь которых составляет менее 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться не более 250 человек. В помещениях, площадь которых превышает 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться до 500 человек.
Как и ранее, организаторы должны обеспечить, чтобы в помещении находилось не более 50% от общего возможного числа посетителей, которое допускает площадь и инфраструктура помещения. На одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства. Организаторы должны обеспечить публично доступную информацию о максимально допустимом количестве участников мероприятия.
С 1 по 31 августа вне помещений все так же смогут собираться до 1000 человек, при этом на каждого человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства.
Максимальное число участников мероприятия не включает в себя работников, напрямую связанных с проведением мероприятия.
Ограничения не будут распространятся на мероприятия, в которых посетители принимают участие, находясь в своих авто.
О детских лагерях
Несмотря на окончание объявленного в Латвии из-за пандемии Covid-19 режима ЧС, правительство установило, что до 31 августа количество детей в одной группе в детском лагере может быть не более 30.
В правилах предусмотрено, что мероприятия для нескольких групп одновременно могут проходить в том случае, если это допускают условия в лагере.
Занятия по общему образованию, профессиональному обучению и неформальному образованию для взрослых могут проходить в группах до 50 человек.
В то же время до 31 июля очный учебный процесс в учебных заведениях протекать не должен, обучение будет вестись удаленно.
Очно разрешено проводить учебный процесс в дошкольных учреждениях, консультации для учащихся при подготовке к экзаменам, учебный процесс в спортивных профессиональных учебных заведениях, практику для получения профквалификации в местах заключения, экзамены для получения профессиональной квалификации, вступительные экзамены, экзамены в вузах, если нет возможности провести их удаленно.
Правила позволяют очно организовать учебный процесс в учреждении социальной коррекции Naukšēni, в Британской средней школе в Латвии, в Рижской французской школе имени Жюля Верна, в Рижской международной школе, Латвийской международной школе, Рижской немецкой школе и Международной средней школе Экзюпери, в учреждениях по профессиональной подготовке моряков при соблюдении установленных ограничений на собрания людей.
Очный учебный процесс разрешен также по медицинским профессиям в лечебных учреждениях. Решение о процессе обучения в военном образовании примет министр обороны, в учреждениях системы МВД - министр внутренних дел по согласованию с министром здравоохранения.
Вопрос о следующем смягчении ограничений будет рассматриваться в конце июня с учетом эпидемиологической ситуации.
О спортивных тренировках
Правительство постановило, что в организованных спортивных тренировках впредь смогут участвовать до 30 лиц.
Подготовленный Минздравом проект правил предусматривает, что в одной тренировочной группе одновременно смогут заниматься не более 30 человек, однако если это позволяет вместительность помещения, где проводятся тренировки, - одновременно могут проводиться занятия нескольких групп.
Также планируется установить, что на одного человека необходимо обеспечить не менее 4 квадратных метров помещения, где проводится тренировка.
Согласно разработанным Минздравом правилам, до 31 июля спортивные мероприятия внутри помещений площадью менее 1000 квадратных метров будут проводиться без зрителей.
В бассейнах с 10 по 30 июня 2020 года на одного человека должно приходиться не менее 12 квадратных метров водной поверхности, за исключением бассейнов для оздоровления, в которых должно быть предусмотрено не менее 4 квадратных метров на человека.
В свою очередь, в период с 1 июля по 31 августа необходимо будет обеспечивать не менее 8 квадратных метров на человека в бассейне, за исключением бассейнов для оздоровления, в которых должно быть предусмотрено не менее 4 квадратных метров на человека.
Также правила предусматривают, что все места проведения культурных, спортивных, развлекательных и религиозных мероприятий, а также места общественного питания могут начинать работу не раньше 6:30 и завершать ее не позднее 24:00, за исключением киносеансов на открытом воздухе, которые необходимо завершать до 2:00.
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