Отмена режима чрезвычайной ситуации: что меняется?

Премьер во вторник после заседания правительства, на котором было принято решение о смягчении ограничений с 10 июня, отметил, что уже в среду общество вернется к более нормальной жизни, но по-прежнему с определенными ограничениями, так как вирус Covid-19 не побежден ни в мире, ни в Латвии.

По словам Кариньша, правительство приняло ряд решений, чтобы уравновесить возможности жителей свободно перемещаться и способствовать экономике, в то же время минимизировав риск новой вспышки Covid-19.

Премьер отметил, что в дальнейшем в силе останется требование соблюдать дистанцию в два метра, но если это невозможно, то жителям нужно будет создать барьер. В качестве примера он упомянул ограничительные барьеры в магазинах или защиту для рта и носа.

Также премьер указал, что разрешение с завтрашнего дня собираться более многочисленными группами не означает, что жителям нужно толпиться.

Кариньш напомнил, что границы открыты, поэтому есть возможность того, что в Латвию из других стран приедут заразившиеся Covid-19 люди.

"Поэтому и в дальнейшем нужно соблюдать дистанцирование и мыть руки", - указал премьер-министр.

Маски никуда не денутся

Для ограничения распространения Covid-19 прикрывать рот и нос в общественном транспорте нужно будет и после окончания режима ЧС.

Это связано с тем, что в общественном транспорте невозможно соблюдать дистанцию 2 метра.

Требование прикрывать рот и нос в общественном транспорте может быть пересмотрено с изменением эпидемиологической ситуации.

Если человек приезжает в страны Балтии из страны, где 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет от 15 до 25, то он должен соблюдать 14-дневную изоляцию. Если заболеваемость в стране, откуда прибыл человек, ниже 15 случаев на 100 000 населения, прибывший может свободно перемещаться по Латвии, Литве и Эстонии.

Запрещено передвижение лиц и транспортных средств через внешние границ ЕС в страны, где заболеваемость Covid-19 может создавать серьезную угрозу общественному здоровью.

Это не касается грузоперевозок. Ограничение не относится также к частным и деловым перелетам с количеством пассажиров меньше пяти. Также разрешены нерегулярные пассажирские перевозки транзитных пассажиров.

14-дневную изоляцию не должны соблюдать водители-дальнобойщики и экипажи самолетов перед тем, как отправиться в следующий рейс.

О питании

В местах общественного питания нужно будет обеспечивать не менее четырех квадратных метров пространства на посетителя, разрешенное время работы заведений общественного питания будет продлено до 2:00.

Во вторник Кабинет министров поддержал разработанные Минздравом правила эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, которые среди прочего определяют правила дальнейшей работы предприятий торговли и общественного питания.

Согласно правилам, впредь в местах торговли и общественного питания нужно будет обеспечивать не менее четырех квадратных метров публично доступного пространства на одного посетителя. Все остальные ранее введенные ограничения для торговцев отменены.