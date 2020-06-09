Отмена режима ЧС: За столики в кафе пустят больше людей, но маски в транспорте останутся
Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал и после завершения режима чрезвычайной ситуации соблюдать дистанцию в два метра и не толпиться.
Премьер во вторник после заседания правительства, на котором было принято решение о смягчении ограничений с 10 июня, отметил, что уже в среду общество вернется к более нормальной жизни, но по-прежнему с определенными ограничениями, так как вирус Covid-19 не побежден ни в мире, ни в Латвии.
По словам Кариньша, правительство приняло ряд решений, чтобы уравновесить возможности жителей свободно перемещаться и способствовать экономике, в то же время минимизировав риск новой вспышки Covid-19.
Премьер отметил, что в дальнейшем в силе останется требование соблюдать дистанцию в два метра, но если это невозможно, то жителям нужно будет создать барьер. В качестве примера он упомянул ограничительные барьеры в магазинах или защиту для рта и носа.
Также премьер указал, что разрешение с завтрашнего дня собираться более многочисленными группами не означает, что жителям нужно толпиться.
Кариньш напомнил, что границы открыты, поэтому есть возможность того, что в Латвию из других стран приедут заразившиеся Covid-19 люди.
"Поэтому и в дальнейшем нужно соблюдать дистанцирование и мыть руки", - указал премьер-министр.
Маски никуда не денутся
Для ограничения распространения Covid-19 прикрывать рот и нос в общественном транспорте нужно будет и после окончания режима ЧС.
Это связано с тем, что в общественном транспорте невозможно соблюдать дистанцию 2 метра.
Требование прикрывать рот и нос в общественном транспорте может быть пересмотрено с изменением эпидемиологической ситуации.
Если человек приезжает в страны Балтии из страны, где 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет от 15 до 25, то он должен соблюдать 14-дневную изоляцию. Если заболеваемость в стране, откуда прибыл человек, ниже 15 случаев на 100 000 населения, прибывший может свободно перемещаться по Латвии, Литве и Эстонии.
Запрещено передвижение лиц и транспортных средств через внешние границ ЕС в страны, где заболеваемость Covid-19 может создавать серьезную угрозу общественному здоровью.
Это не касается грузоперевозок. Ограничение не относится также к частным и деловым перелетам с количеством пассажиров меньше пяти. Также разрешены нерегулярные пассажирские перевозки транзитных пассажиров.
14-дневную изоляцию не должны соблюдать водители-дальнобойщики и экипажи самолетов перед тем, как отправиться в следующий рейс.
О питании
В местах общественного питания будет необходимо обеспечить не менее четырех квадратных метров на одного посетителя, кроме того, продлено разрешенное время работы таких заведений - они могут работать с 6:30 до 2 часов.
Все другие ранее введенные ограничения для поставщиков услуг торговли отменены.
Поставщикам услуг общественного питания также нужно будет обеспечить, чтобы соблюдалась дистанция в два метра между столиками, если между ними не создана ограничительная стена.
В помещениях за одним столиком не смогут находиться более четырех посетителей, если они не являются членами одного домашнего хозяйства, в свою очередь на улице за одним столиком можно смогут сидеть до восьми человек.
О поездках
После окончания режима ЧС можно будет свободно организовывать туристические поездки в страны, менее затронутые Covid-19, информировали в Министерстве экономики.
Во вторник министерство утвердило правила эпидемиологической безопасности, которые устанавливают также общие принципы работы предприятий, в том числе организации выставок, ярмарок и путешествий, требования к перевозчикам пассажиров и др.
Правила предусматривают, что на всех предприятиях и далее нужно соблюдать двухметровую дистанцию и требования гигиены.
Международные перевозки пассажиров запрещены в страны и из стран, которые входят в публикуемый Центром профилактики и контроля заболеваний список стран с высокой заболеваемостью Covid-19.
В правилах оговорен также порядок привлечения работников из-за границы.
О публичных мероприятиях
Правительство постановило, что до конца июня на мероприятиях внутри помещений смогут собираться до 100 человек, а вне помещений - до 300 человек.
Согласно разработанному Министерством здравоохранения проекту правил, организаторы мероприятий, планирующие вне помещений организовать мероприятие с участием до 300 человек, должны обеспечить не менее четырех квадратных метров пространства на человека.
С 1 июля по 31 июля во внутренних помещениях, общая площадь которых составляет менее 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться не более 100 человек. Однако в помещениях, площадь которых превышает 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться до 500 человек. В таком случае организаторы должны обеспечить, чтобы в помещении находилось не более 50% от общего возможного числа посетителей, которое допускает площадь и инфраструктура помещения.
На одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства. Организаторы должны обеспечить публично доступную информацию о максимально допустимом количестве участников мероприятия.
С 1 по 31 июля вне помещений смогут собираться до 1000 человек, при этом на каждого человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства.
С 1 по 31 августа во внутренних помещениях, общая площадь которых составляет менее 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться не более 250 человек. В помещениях, площадь которых превышает 1000 квадратных метров, одновременно смогут находиться до 500 человек.
Как и ранее, организаторы должны обеспечить, чтобы в помещении находилось не более 50% от общего возможного числа посетителей, которое допускает площадь и инфраструктура помещения. На одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства. Организаторы должны обеспечить публично доступную информацию о максимально допустимом количестве участников мероприятия.
С 1 по 31 августа вне помещений все так же смогут собираться до 1000 человек, при этом на каждого человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров пространства.
Максимальное число участников мероприятия не включает в себя работников, напрямую связанных с проведением мероприятия.
Ограничения не будут распространятся на мероприятия, в которых посетители принимают участие, находясь в своих авто.
О детских лагерях
Несмотря на окончание объявленного в Латвии из-за пандемии Covid-19 режима ЧС, правительство установило, что до 31 августа количество детей в одной группе в детском лагере может быть не более 30.
В правилах предусмотрено, что мероприятия для нескольких групп одновременно могут проходить в том случае, если это допускают условия в лагере.
Занятия по общему образованию, профессиональному обучению и неформальному образованию для взрослых могут проходить в группах до 50 человек.
В то же время до 31 июля очный учебный процесс в учебных заведениях протекать не должен, обучение будет вестись удаленно.
Очно разрешено проводить учебный процесс в дошкольных учреждениях, консультации для учащихся при подготовке к экзаменам, учебный процесс в спортивных профессиональных учебных заведениях, практику для получения профквалификации в местах заключения, экзамены для получения профессиональной квалификации, вступительные экзамены, экзамены в вузах, если нет возможности провести их удаленно.
Правила позволяют очно организовать учебный процесс в учреждении социальной коррекции Naukšēni, в Британской средней школе в Латвии, в Рижской французской школе имени Жюля Верна, в Рижской международной школе, Латвийской международной школе, Рижской немецкой школе и Международной средней школе Экзюпери, в учреждениях по профессиональной подготовке моряков при соблюдении установленных ограничений на собрания людей.
Очный учебный процесс разрешен также по медицинским профессиям в лечебных учреждениях. Решение о процессе обучения в военном образовании примет министр обороны, в учреждениях системы МВД - министр внутренних дел по согласованию с министром здравоохранения.
Вопрос о следующем смягчении ограничений будет рассматриваться в конце июня с учетом эпидемиологической ситуации.
О спортивных тренировках
Правительство постановило, что в организованных спортивных тренировках впредь смогут участвовать до 30 лиц.
Подготовленный Минздравом проект правил предусматривает, что в одной тренировочной группе одновременно смогут заниматься не более 30 человек, однако если это позволяет вместительность помещения, где проводятся тренировки, - одновременно могут проводиться занятия нескольких групп.
Также планируется установить, что на одного человека необходимо обеспечить не менее 4 квадратных метров помещения, где проводится тренировка.
Согласно разработанным Минздравом правилам, до 31 июля спортивные мероприятия внутри помещений площадью менее 1000 квадратных метров будут проводиться без зрителей.
В бассейнах с 10 по 30 июня 2020 года на одного человека должно приходиться не менее 12 квадратных метров водной поверхности, за исключением бассейнов для оздоровления, в которых должно быть предусмотрено не менее 4 квадратных метров на человека.
В свою очередь, в период с 1 июля по 31 августа необходимо будет обеспечивать не менее 8 квадратных метров на человека в бассейне, за исключением бассейнов для оздоровления, в которых должно быть предусмотрено не менее 4 квадратных метров на человека.
Также правила предусматривают, что все места проведения культурных, спортивных, развлекательных и религиозных мероприятий, а также места общественного питания могут начинать работу не раньше 6:30 и завершать ее не позднее 24:00, за исключением киносеансов на открытом воздухе, которые необходимо завершать до 2:00.
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