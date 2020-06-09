Пьяная дама с поднятым "ручником" попалась полиции прямо у памятника Свободы

"Заметив это транспортное средство, сотрудники полиции включили синие проблесковые маячки и направились в направлении автомобиля. Когда сотрудников заметили, машина остановилась, со стороны водителя вышла женщина, обошла вокруг машины, из которой вышел мужчина, и попыталась занять пассажирское место", - рассказал передаче Degpunktā представитель муниципальной полиции Риги Игорь Либертс.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Однако эти попытки что-то спасти успехом не завершились, так как вскоре молодую даму попросили показать документы. Заодно полицейский указал на факт, что женщина, скорее все, ехала с поднятым стояночным тормозом, что привело к запаху дыма и гари из-под автомобиля.

"Поведение женщины вызвало подозрения, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Принимая во внимание, что это нарушение находится в компетенции Госполиции, была вызвана дорожная полиция", - указал Либертс.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Вскоре стала понятна и причина невнимательности женщины - она не заметила площадь у памятника Победы потому, что взор ей затмил алкоголь. Какими будут последствия непродуманной поездки? 1,32 промилле алкоголя - это не только пять дней за решеткой и внушительный штраф, но и лишение прав на два года.

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