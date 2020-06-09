Прикрывать лицо в транспорте придется и дальше; самоизоляция - лишь для части вернувшихся

Это связано с тем, что в общественном транспорте невозможно соблюдать дистанцию 2 метра.

Требование прикрывать рот и нос в общественном транспорте может быть пересмотрено с изменением эпидемиологической ситуации.

Если человек приезжает в страны Балтии из страны, где 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет от 15 до 25, то он должен соблюдать 14-дневную изоляцию.

Если заболеваемость в стране, откуда прибыл человек, ниже 15 случаев на 100 000 населения, прибывший может свободно перемещаться по Латвии, Литве и Эстонии.

Запрещено передвижение лиц и транспортных средств через внешние границ ЕС в страны, где заболеваемость Covid-19 может создавать серьезную угрозу общественному здоровью. Это не касается грузоперевозок. Ограничение не относится также к частным и деловым перелетам с количеством пассажиров меньше пяти. Также разрешены нерегулярные пассажирские перевозки транзитных пассажиров.

14-дневную изоляцию не должны соблюдать водители-дальнобойщики и экипажи самолетов перед тем, как отправиться в следующий рейс.