В Польше конфискованы более трех тонн кокаина

Стоимость наркотиков на черном рынке составила бы три миллиарда злотых (670 миллиардов евро).

Как указано на сайте погранохраны, сначала бочки с кокаином в конце прошлого года их Эквадора были доставлены в немецкий порт Гамбург, после чего сухопутным транспортом их привезли на склад в Гдыню.

"Мы смогли предотвратить ввоз рекордного груза наркотиков в Польшу", - сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий, добавив, что кокаин, скорее всего, был предусмотрен для Нидерландов и Скандинавии.

В связи с найденными наркотиками арестованы трое мужчин в возрасте от 64 до 71 года. Им выдвинуты обвинения в соучастии в организованной преступной группировке и контрабанде наркотиков.