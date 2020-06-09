Вт, 9.06.2020
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Смертельное ДТП в центре Москвы: Михаил Ефремов задержан после допроса

Михаил Ефремов

ФОТО: https://www.instagram.com/tank080571/

Актера Михаила Ефремова задержали после допроса в связи с ДТП в центре Москвы, сообщает "Итнерфакс".

Ефремов задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса России.

Ранее Таганский суд Москвы сообщил, что 9 июня ожидает ходатайства следствия о мере пресечения актеру.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС,

стало известно, что в крови актера был обнаружен не только алкоголь, но и следы наркотиков - кокаина и каннабиноидов.

Как уже сообщалось, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в легковой фургон Lada, повредив еще несколько машин.

Пострадавший водитель - Сергей Захаров 1963 года рождения. Он работал курьером интернет-магазина, пишет Mash. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в НИИ имени Склифосовского, где скончался от полученных травм утром 9 июня. 

"Медики всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось", - пишет "Интерфакс". 

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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