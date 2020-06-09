Смертельное ДТП в центре Москвы: Михаил Ефремов задержан после допроса

Актера Михаила Ефремова задержали после допроса в связи с ДТП в центре Москвы, сообщает "Итнерфакс".
Ефремов задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса России.
Ранее Таганский суд Москвы сообщил, что 9 июня ожидает ходатайства следствия о мере пресечения актеру.
Как сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС,
стало известно, что в крови актера был обнаружен не только алкоголь, но и следы наркотиков - кокаина и каннабиноидов.
Как уже сообщалось, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в легковой фургон Lada, повредив еще несколько машин.
Пострадавший водитель - Сергей Захаров 1963 года рождения. Он работал курьером интернет-магазина, пишет Mash. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в НИИ имени Склифосовского, где скончался от полученных травм утром 9 июня.
"Медики всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось", - пишет "Интерфакс".
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!