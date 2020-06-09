В местах общественного питания - не менее четырех квадратных метров на посетителя

Во вторник Кабинет министров поддержал разработанные Минздравом правила эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, которые среди прочего определяют правила дальнейшей работы предприятий торговли и общественного питания.

Согласно правилам, впредь в местах торговли и общественного питания нужно будет обеспечивать не менее четырех квадратных метров публично доступного пространства на одного посетителя. Все остальные ранее введенные ограничения для торговцев отменены.

Поставщики услуг общественного питания также должны будут обеспечить соблюдение дистанции два метра между столиками, если между ними нет стены.

Во внутренних помещениях за одним столиком смогут находиться не более четырех посетителей, которые не проживают вместе, а вне помещения - не более восьми.

Согласно правилам, учреждения общественного питания должны будут начинать работу не раньше 6:30 и заканчивать ее не позднее 2:00.