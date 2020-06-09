Рейрс: Covid-19 ухудшил экономическую ситуацию не так сильно, как прогнозировалось

Кризис из-за пандемии Covid-19 ухудшил экономическую ситуацию в Латвии не так сильно, как прогнозировалось, заявил во вторник после заседания правительства министр финансов Янис Рейрс.
Он сказал, что в Госказне по-прежнему доступны свободные средства в размере 2,9 млрд евро.
"Мы немного в лучшей ситуации, чем прогнозировалось, потому что прогнозы составлялись в начале марта, когда закрывались такие регионы и экономики, как Испания и Италия. Кроме того, мы не могли предвидеть объем ограничений", - пояснил министр.
По его словам, главные экспортные рынки Латвии - Германия и Швеция - пострадали от кризиса не так сильно, поэтому Латвии нужно активнее думать о поддержке экспортирующих предприятий. В настоящее время разрабатывается программа долгосрочных кредитов, рассматривается вопрос о субсидировании рабочих мест.
Хотя в Латвии ограничения из-за Covid-19 были сравнительно мягкими, сильно пострадали туризм, индустрия гостеприимства и общественное питание, признал министр.
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