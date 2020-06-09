Рейрс: Covid-19 ухудшил экономическую ситуацию не так сильно, как прогнозировалось

"Мы немного в лучшей ситуации, чем прогнозировалось, потому что прогнозы составлялись в начале марта, когда закрывались такие регионы и экономики, как Испания и Италия. Кроме того, мы не могли предвидеть объем ограничений", - пояснил министр.