Винькеле: в конце июня могут быть пересмотрены отдельные ограничения на время работы

Сейчас установлено, что упомянутые места могут быть открыты не ранее 6:30 и не позднее полуночи.

Министр напомнила, что ношение средств защиты лица в общественном транспорте по-прежнему обязательно, также как и ношение защитных масок в лечебных учреждениях и центрах социальной опеки.

В местах торговли сохраняются требования дезинфекции. Такой порядок сохранится минимум на весь июнь, добавила министр.

С окончанием режима чрезвычайной ситуации о возобновлении рейсов между конкретными странами решение больше не смогут принимать отдельные министры. Это будет делать весь Кабинет министров, основываясь на показателях заболеваемости в соответственных странах.

По словам Винькеле, в дальнейшем решения о введении повторных ограничений будут приниматься, исходя из нескольких связанных с распространением Covid-19 показателей, в том числе количества случаев заболевания, а также "структуры" зараженных, в частности, произошло ли инфицирование случайно или же это была вспышка.

Кроме того, важными показателем будет и число попавших в больницу пациентов, их состояние или тяжесть протекания заболевания, что также будет свидетельствовать о нагрузке лечебных учреждений в связи с лечением пациентов с Covid-19.

"Только обобщив все эти измерения в целом, можно будет принять решение, должны ли ограничения быть более строгими", - указала министр.

Напомним, 10 июня в стране завершается режим чрезвычайной ситуации, однако отдельные ограничения остаются в силе.