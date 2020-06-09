Разлившиеся под Норильском нефтепродукты попали в крупное ледниковое озеро

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Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что в "Норникеле" пытались скрыть масштабы аварии на Таймыре. Нефтепродукты уже попали в одно из крупных озер.

Разлившиеся под Норильском нефтепродукты попали в ледниковое озеро

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил в интервью телеканалу "Енисей", что топливо, разлившееся после аварии на одной из ТЭЦ под Норильском, попало в ледниковое озеро Пясино. Есть угроза попадания нефтепродуктов в реку, вытекающую из водоема.

"Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро - около 70 километров длиной <…> Пятно находится в 20 километрах [от места разлива], это труднодоступная местность, тундра. Там есть и рыба, и хорошая биосфера. Как оно вынесет эту нагрузку, предсказать нельзя. Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север", - рассказал губернатор.

Озеро Пясино – ледникового происхождения, из него вытекает единственная река – Пясина, которая впадает в Карское море.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 09.06.2020

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