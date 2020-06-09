Covid-19: каждый пятый случай связан с возвращением из-за границы

На фоне облегчения условий поездок за границу этот фактор придется учитывать. Также Перевощиков отметил, что некоторые страны преждевременно "начали праздновать", и теперь там наблюдается прирост заболеваемости - например, в Швеции.

Специалист заявил также, что Латвия успешно остановила вирус и научилась его контролировать. В данный момент больше нет случаев заражения Covid-19 среди пациентов и работников медицинских учреждений.

Перевощиков снова напомнил о необходимости продолжать меры физического дистанцирования, а также заботиться о личной гигиене, так как вирус никуда не исчез и по-прежнему передается воздушно-капельным путем.