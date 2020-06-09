Covid-19: каждый пятый случай связан с возвращением из-за границы

За последние 14 дней в Латвии выявлено 36 новых случаев Covid-19, и это очень небольшое количество, но пятая часть этих случаев была связана с возвращением людей из-за границы, сообщил сегодня на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
На фоне облегчения условий поездок за границу этот фактор придется учитывать. Также Перевощиков отметил, что некоторые страны преждевременно "начали праздновать", и теперь там наблюдается прирост заболеваемости - например, в Швеции.
Специалист заявил также, что Латвия успешно остановила вирус и научилась его контролировать. В данный момент больше нет случаев заражения Covid-19 среди пациентов и работников медицинских учреждений.
Перевощиков снова напомнил о необходимости продолжать меры физического дистанцирования, а также заботиться о личной гигиене, так как вирус никуда не исчез и по-прежнему передается воздушно-капельным путем.
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