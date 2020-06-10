Павел Глоба: у трех знаков Зодиака в 2020 году исполнится заветное желание

Близнецы

По словам астролога, желаемое обязательно получат Близнецы, причем доставаться им все будет без особого труда. Павел Глоба советует представителям этого знака быть увереннее в себе и четко сформулировать свою цель. Важно помнить, что страхи и негативные мысли в 2020 году могут материализоваться, так что гоните их прочь, пишет Clutch.

Стрелец

Успех в начинаниях ждет в этом году и Стрельцов.

То, о чем раньше они и думать не смели, будет им легко даваться. Это может быть карьерный взлет, крупная покупка или новые, счастливые отношения.

Судьба подарит Стрельцам то, чего им действительно не хватает в жизни, уверяет астролог.

Рыбы

Удачным весь 2020 год будет, по прогнозу Павла Глобы, для Рыб. Если долгое время эти люди натыкались на препятствия, то теперь их путь к успеху будет прямым и коротким.

Все труды наконец принесут представителям данного знака зодиакального круга плоды, о которых они даже не мечтали.

Астролог рекомендует Рыбам стараться быть проще и наслаждаться жизнью - не стоит быть слишком требовательными и обижаться по пустякам.