Видео ⟩ Пьяный мужчина доверил управление своей BMW пьяному другу. Убегая от полиции, они попали в ДТП

В поисках автомобиля участие принимали экипажи муниципальной и Госполиции. Машину удалось обнаружить в поселке Даугмалес, экипаж региональной муниципальной полиции попросил водителя остановиться.

Водитель остановил автомобиль, но, когда стражи порядка попытались подойти к транспортному средству, водитель резко тронул с места. Однако практически сразу попал в аварию.

Водитель был задержан. Алкометр показал более 2,5 промилле алкоголя.

Оказалось, что на пассажирском сидении автомобиля сидит и сам владелец машины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянение, доверил свое транспортное средство другу.

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