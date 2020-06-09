Вт, 9.06.2020
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Видео ⟩ Пьяный мужчина доверил управление своей BMW пьяному другу. Убегая от полиции, они попали в ДТП

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ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Днем во вторник, 9 июня, патрулирующие в пригороде Риги полицейские приняли участие в поисках серого автомобиля BMW пятой серии. В последний раз машину видели в Иецаве, когда за ее руль садился пьяный мужчина, вождение которому доверил его пьяный друг, сообщает передача Degpunktā.

В поисках автомобиля участие принимали экипажи муниципальной и Госполиции. Машину удалось обнаружить в поселке Даугмалес, экипаж региональной муниципальной полиции попросил водителя остановиться.

Водитель остановил автомобиль, но, когда стражи порядка попытались подойти к транспортному средству, водитель резко тронул с места. Однако практически сразу попал в аварию.

Водитель был задержан. Алкометр показал более 2,5 промилле алкоголя.

Оказалось, что на пассажирском сидении автомобиля сидит и сам владелец машины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянение, доверил свое транспортное средство другу.

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