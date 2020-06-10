"Эти чувства игнорировать нельзя". В Лондоне снесут памятники работорговцам

Британия, по его словам, в последние десятилетия семимильными шагами продвигалась в борьбе с расизмом, но еще многое предстоит сделать.

Его обращение опубликовано в онлайн-версии газеты британской афро-карибской общины Voice.

"Мы, те кто руководит и управляет, просто не можем игнорировать эти чувства, потому что во многих случаях, боюсь, они основаны на суровой реальности", - пишет Борис Джонсон.

Премьер-министр поблагодарил тех, кто, выйдя на улицы в знак протеста, соблюдал социальную дистанцию, но отметил, что массовые выступления ставят под угрозу борьбу с эпидемией коронавируса.

По поводу сноса памятников Джонсон отметил: "У нас демократия в стране. Если вы хотите изменить городской пейзаж, можете выдвинуть свою кандидатуру на выборах или проголосовать за того, кто это сделает".

"Так что давайте работать мирно, законным образом, чтобы победить расизм и дискриминацию, где бы мы с этим ни столкнулись, и давайте работать сообща, включая все общины и землячества, по мере того, как мы возвращаем к жизни Британию".

Как это поняли читатели

В комментариях к статье читатели высказывают недоумение по поводу несоответствия между заявлениями и поступками премьера, имея в виду недавний случай с его советником Домиником Каммингсом, который, будучи больным Covid-19, нарушил карантин.

На странице художника Бэнкси появились рисунок и предложение: вернуть статую Колстона на пьедестал и добавить в композицию трех демонстрантов, эту статую с пьедестала свергающих. Будут довольны и те, кто хочет видеть статую на месте, и те, кто не хочет, иронично замечает автор PA Media

Ms Brown пишет, обращаясь напрямую к премьеру и цитируя его же фразу из статьи о том, что он не поддержит нарушающих закон. "Правда? Полагаю, что вы сказали это же самое Доминику Каммингсу, когда тот нарушил закон. Если вас беспокоит соблюдение законов, вы должны начать с него, однако же нет, когда он нарушил правила, вы сказали, что он поступил честно и достойно. У вас один закон для своих, а потом вы рассказываете нам о законе, которых для всех остальных действует".

Читательница задается вопросом, разместил ли Джонсон подобное обращение в других газетах - Guardian, Telegraph, Times и FT . "Или же вы заранее полагаете, что все нарушители закона чернокожие?" - вопрошает она.