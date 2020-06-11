Starp citu: Как два миллиона делили

Отозвавшись на призыв сферы "не дать СМИ умереть", правительство в начале апреля выделило два миллиона евро на их выживание и информирование общественности о Covid-19.
Когда деньги начали делить, на качественную журналистику внезапно квалифицировались как распространители пропаганды Кремля и вульгарных развлекательных новостей, так и простые балаболы. То, как делили деньги и кому они достались, смотрите в новом эпизоде передачи Starp Citu.
Видео: Новый эпизод Starp citu
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