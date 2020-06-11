Чт, 11.06.2020
Мы немного в лучшей ситуации, чем прогнозировалось, потому что прогнозы составлялись в начале марта, когда закрывались такие регионы и экономики, как Испания и Италия. Кроме того, мы не могли предвидеть объем ограничений. Янис Рейрс, министр финансов.

Starp citu: Как два миллиона делили

ФОТО: Starp citu

Отозвавшись на призыв сферы "не дать СМИ умереть", правительство в начале апреля выделило два миллиона евро на их выживание и информирование общественности о Covid-19.

Когда деньги начали делить, на качественную журналистику внезапно квалифицировались как распространители пропаганды Кремля и вульгарных развлекательных новостей, так и простые балаболы. То, как делили деньги и кому они достались, смотрите в новом эпизоде передачи Starp Citu.

Видео: Новый эпизод Starp citu

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ