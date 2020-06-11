Starp citu: Как два миллиона делили

Когда деньги начали делить, на качественную журналистику внезапно квалифицировались как распространители пропаганды Кремля и вульгарных развлекательных новостей, так и простые балаболы. То, как делили деньги и кому они достались, смотрите в новом эпизоде передачи Starp Citu.