Надевать или одевать? "Училка" раскритиковала Юрия Дудя за ошибки

Гартман указала на неправильное ударение в слове "прикрЕпим", тогда как правильно говорить "прикрепИм". Кроме того, она обратила внимание на неправильное использования глаголов. Так, журналист в своих интервью употреблял словосочетание "закончить вуз", тогда как учебное заведение "оканчивают".

Однако она похвалила его за "работу над ошибками" - правильное употребление глаголов "надевать" и "одевать".

В ответ на критику Юрий Дудь поблагодарил Татьяну Гартман и обещал работать над собой.

"Спасибо большое за новые знания. Каюсь за многочисленные ошибки. Обещаю работать над собой", - написал он в своем Instagram.

Татьяна Гартман известна своими уроками для известных персон. Ранее она рассказывала про речевые ошибки, которые совершаю ведущие Иван Ургант и Владимир Соловьев, а также президент России Владимир Путин.

Видео: Дудь поправляет, ошибается и исправляется