За последние сутки в Латвии три новых случая Covid-19, но без госпитализаций

За сутки сделан 1731 тест на Covid-19, три оказались положительными.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии проведено 121 783 теста, заболевание выявлено у 1092 человек - 794 из них уже выздоровели, 26 умерли.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки не было новых госпитализированных с Covid-19. В больницах находятся 11 пациентов, у семерых заболевание средней тяжести, четыре пациента - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 167 пациентов, переболевших Covid-19.