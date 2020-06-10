За последние сутки в Латвии три новых случая Covid-19, но без госпитализаций

За последние сутки выявлено три новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За сутки сделан 1731 тест на Covid-19, три оказались положительными.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии проведено 121 783 теста, заболевание выявлено у 1092 человек - 794 из них уже выздоровели, 26 умерли.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки не было новых госпитализированных с Covid-19. В больницах находятся 11 пациентов, у семерых заболевание средней тяжести, четыре пациента - в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц 167 пациентов, переболевших Covid-19.
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