"Не видела любимого два месяца". Анна Седокова сняла бойфренда Яниса Тимму в новом клипе

В клипе певица показала и отрывок своей видеосвязи с 27-летним возлюбленным Янисом Тиммой - самоизоляцию певица и баскетболист проводили по отдельности. Анна была в Москве, а Янис - в Риге.

"В один день я проснулась и подумала, что уже две недели не видела своего мужчину, который до карантина был со мной каждый день на протяжении двух месяцев.

Расстояние разделяет не только нас, но и многих других людей по всему миру. Хочется звонить любимым, поддерживать друг друга; говорить, что с ними нам становится теплее. Та любовь, которую мы показываем в клипе, настоящая, искренняя, безграничная. Она сильнее обстоятельств, в которых мы все оказались сейчас", - рассказала певица.

В клипе Седоковой появились и другие звезды - DJ Smash, Миша Марвин и Анатолий Цой, которого подозревали в том, что он якобы является отцом сына певицы.

Сама звезда признается, что этот клип полон любви и она считает его своей лучше работой.

"Теперь нам точно станет теплее, от того, что наконец мы можем встречаться со своими близкими и родными! За карантин мы многое переосмыслили и научились ценить то, что у нас есть. Мы точно стали лучше и вспомнили, что такое - скучать по близким, не имея возможности собраться вместе", - говорит артистка.