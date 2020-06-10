За реализацию кокаина и марихуаны задержан сотрудник VUGD

Сотрудник VUGD подозревается в приобретении наркотиков, хранении с целью реализации и реализации.

Задержано также частное лицо, покупавшее у него наркотики.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства изъяты наркотические вещества и несколько сотен евро.

К задержанному применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать должность в VUGD.