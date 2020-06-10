За реализацию кокаина и марихуаны задержан сотрудник VUGD

Бюро внутренней безопасности (IDB) за незаконный оборот кокаина и марихуаны задержало сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщили агентству LETA в IDB.
Сотрудник VUGD подозревается в приобретении наркотиков, хранении с целью реализации и реализации.
Задержано также частное лицо, покупавшее у него наркотики.
В ходе санкционированного обыска по месту жительства изъяты наркотические вещества и несколько сотен евро.
К задержанному применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать должность в VUGD.
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