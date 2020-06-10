Роджер Федерер не выйдет на корт в 2020 году

В феврале этого года Федерер сообщал, что пропустит все соревнования до начала травяного сезона из-за длительного курса восстановления после операции на колене. Затем появилась информация о том, что реабилитация швейцарца протекает слишком медленно.

Спортсмен сообщил, что несколько недель назад из-за неудачного хода реабилитации ему пришлось провести дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене.

"Мне необходимо время, чтобы быть готовым на 100% и играть на высоком уровне. Буду очень скучать по своим поклонникам, но с нетерпением жду встречи со всеми в начале 2021 года", - написал теннисист в в Twitter.

Напомним, что в этом сезоне Федерер принимал участие только в Australian Open, где сумел дойти до полуфинала.

38-летний Федерер - рекордсмен по числу титулов, завоёванных на турнирах "Большого шлема". На счету швейцарца 20 побед.