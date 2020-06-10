Влияние Covid-19: госбюджет недосчитался 300 млн евро

По оперативным данным СГД, поступления в совокупный госбюджет за первые пять месяцев 2020 года составили 3,9 млрд евро. План бюджетных доходов за пять месяцев выполнен на 94%.

Министр финансов Янис Рейрс сообщил, что в мае бюджет недополучил 200 млн евро, а в марте и апреле вместе - 100 млн евро.

Таким образом, на данный момент из-за кризиса, причиной которого стало распространение Covid-19, госбюджет недосчитался 300 млн евро.

Наибольшее отставание от плана имеется по налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизному налогу.

В сфере налогов на рабочую силу также отмечается влияние введенных для ограничения Covid-19 мер. Несмотря на то, что в течение первых четырех месяцев 2020 года поступления подоходного налога с населения и обязательных взносов социального страхования в бюджет существенно увеличились, за пять месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года уже отмечается небольшой спад.

Поступления обязательных взносов социального страхования за пять месяцев составили 1,392 млрд евро, что на 5,93 млн евро или 0,4% меньше, чем за первые пять месяцев 2019 года, и на 57,7 млн евро меньше запланированного. План по сбору обязательных взносов социального страхования за пять месяцев 2020 года выполнен на 99,6%.

Сборы подоходного налога с населения за пять месяцев составили 686,16 млн евро, что на 5,49 млн евро или 0,8% меньше, чем за тот же период 2019 года, тем не менее план по этому налогу выполнен на 105,4%.

Поступления НДС составили 924,37 млн евро, что на 85,37 млн евро или 8,5% меньше, чем за соответствующий период 2019 года, и на 155,99 млн евро меньше запланированных. План по сборам этого налога выполнен на 85,6%.

Для поддержки налогоплательщиков с 25 марта этого года производится ускоренный возврат всего переплаченного НДС, накопленного с начала года. За пять месяцев было возвращено 417,54 млн евро переплаченного НДС, что на 10,84 млн евро или 2,7% больше, чем за соответствующий период 2019 года.

СГД отмечает, что подоходный налог с предприятий является одним из немногих налогов, которые за первые пять месяцев этого года показали прирост по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, однако сборы этого налога все же на 40,99 млн евро отстали от плана.

Поступления акцизного налога за пять месяцев 2020 года составили 401,33 млн евро, что на 23,63 млн евро или 5,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года. План за пять месяцев выполнен на 86%. Наибольшее снижение поступлений было по акцизу на алкогольные напитки, что связано и с уменьшением потребления, и с продлением срока уплаты налога. Наибольшее невыполнение плана по акцизному налогу отмечено в секторе нефтепродуктов, что связано с сокращением спроса.

В этом году общие доходы госбюджета запланированы в размере 10,5 млрд евро.