Украинский боксёр Александр Гвоздик завершил карьеру

"Да, Александр Гвоздик завершил карьеру. Удачи тебе на новом поприще, я был рад представлять твои интересы", - подтвердил эту новость менеджер боксёра Эгис Климас.

Позже Климас с разговоре с ESPN заявил, что Гвоздик решил сосредоточиться на бизнесе. "Он очень умный человек. Он понял, что ему будет не очень удобно совмещать бизнес и бокс. Нужно было сосредоточиться на 100 процентов либо на спорте, либо на бизнесе. Он сделал такой выбор".

33-летний украинский боксёр свой последний поединок провёл 19 октября 2019 года, проиграв нокаутом в десятом раунде российскому боксёру Артуру Бетербиеву.

В этом поединке Гвоздик потерял титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе, который он завоевал 1 декабря 2018 года благодаря победе над Адонисом Стивенсоном.

Гвоздик - бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне. Украинец на профессиональном ринге провёл 18 поединков и одержал 17 побед (14 нокаутом).