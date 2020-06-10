Ср, 10.06.2020
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Украинский боксёр Александр Гвоздик завершил карьеру

Александр Гвоздик

ФОТО: AP/Scanpix

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе украинец Александр Гвоздик завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает Tribuna.

"Да, Александр Гвоздик завершил карьеру. Удачи тебе на новом поприще, я был рад представлять твои интересы", - подтвердил эту новость менеджер боксёра Эгис Климас.

Позже Климас с разговоре с ESPN заявил, что Гвоздик решил сосредоточиться на бизнесе. "Он очень умный человек. Он понял, что ему будет не очень удобно совмещать бизнес и бокс. Нужно было сосредоточиться на 100 процентов либо на спорте, либо на бизнесе. Он сделал такой выбор".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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33-летний украинский боксёр свой последний поединок провёл 19 октября 2019 года, проиграв нокаутом в десятом раунде российскому боксёру Артуру Бетербиеву.

В этом поединке Гвоздик потерял титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе, который он завоевал 1 декабря 2018 года благодаря победе над Адонисом Стивенсоном.

Гвоздик - бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне. Украинец на профессиональном ринге провёл 18 поединков и одержал 17 побед (14 нокаутом).

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