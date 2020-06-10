Приложение "Останови Covid" скачали более 60 тысяч жителей

По ее словам,число скачиваний приложения растет с каждым днем.

Так как Латвия стала первой страной в мире, где было внедрено новое решение для Google и Apple с использованием Bluetooth, команда разработчиков приложения продолжает сотрудничество с обеими вышеупомянутыми международными компаниями для улучшения работы приложения.

В целом приложение, являющееся абсолютно новым продуктом, работает успешно, добавила Лидере.

Как сообщалось, мобильное приложение "Останови Covid" стало доступно 29 мая. Оно на добровольных началах разработано латвийскими представителями сферы информационно-коммуникационных технологий и науки для ограничения распространения Covid-19 в Латвии. Использование приложения является добровольным и бесплатным.

Приложение не собирает GPS-данные и не следит за пользователями. Телефоны, на которых оно установлено, обмениваются сигналами при помощи Bluetooth.

Если владелец телефона, на котором установлено приложение, заболеет Covid-19, владельцы телефонов с установленным приложением, вступавшие с ним в контакт, будут предупреждены системой.

Имя зараженного человека и место, где произошел контакт, останутся неизвестными для пользователя.