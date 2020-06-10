Бывший игрок КХЛ победил на выборах мэра в американском городе

О своей предвыборной кампании 38-летний хоккеист объявил в январе 2020 года. На выборах за Боченски проголосовали 49,62% избирателей, а его главный оппонент, действующий мэр города Майк Браун, занимавший эту должность в течение 20 лет, набрал 31,81% голосов.

"Думаю, город готов к переменам. Самое главное для нас - сделать так, чтобы эти изменения были к лучшему", - сказал Боченски.

Боченски с 2010 по 2019 год выступал за казахстанский клуб "Барыс" и долгое время был капитаном команды. В 2014 году хоккеист принял гражданство Казахстана, что позволило ему принимать участие в международных турнирах и чемпионате мира 2016 года в России.

В общей сложности Боченски провёл в КХЛ 455 матчей и набрал 444 (179+265) очка, выступая исключительно за "Барыс". До этого Боченски защищал цвета клубов НХЛ "Тампа Бэй", "Нэшвилл", "Анахайм", "Бостон", "Чикаго" и "Оттава".