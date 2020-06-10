"Машинист экстренно затормозил". На железнодорожных путях лежал сильно травмированный человек

Как рассказала представитель Госполиции, согласно предварительной информации, в 14:55 был получен вызов на происшествие на железнодорожных путях в Гаркалнском крае.

"В происшествии пострадал человек, он был доставлен в медицинское учреждение. Движение поездов было восстановлено в 15:40", - сообщила Андерсоне.

По факту случившегося начат уголовный процесс, полиция оценивает обстоятельства происшествия, в том числе причины.

В свою очередь представитель Pasažieru vilciens сообщила следующее:

"Вчера на этом участке пути наш машинист заметил, что между рельсами лежит человек, который, возможно, упал или прыгнул с моста".

Машинист совершил экстремальное торможение, но поезд все же переехал лежащего. Человек лежал между рельсами, а не на них, поэтому его не задело, он оставался с признаками жизни.

Была вызвана неотложная медицинская помощь.

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) подтвердили, что вчера, 9 июня, незадолго до 15:00 был получен вызов в Гаркалнский край к травмированному человеку.

"Пострадавший получил политравму, то есть серьезные повреждения нескольких частей тела. Медики доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии, но в сознании", - сообщила Apollo представитель NMPD Элина Юревица.

На месте ЧП работали две бригады медиков, одна из которых та, что отправляется лишь на тяжелейшие вызовы, добавила она.

"Первая бригада медиков прибыла на место в течение пяти минут после вызова, вторая - через пару минут после первой", - сообщила Юревица.