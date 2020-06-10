Менеджер Нурмагомедова рассказал о дате следующего боя и состоянии отца Хабиба

Напомним, в мае стало известно, что 57-летний отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу. Позднее его состояние ухудшилось, ему сделали операцию на сердце и какое-то время он находился в коме.

Позже Нурмагомедов в своём Instagram подтвердил, что у его отца был выявлен коронавирус и он находится в больнице в очень тяжёлом состоянии.

"Хабиб очень сильный, его семья очень сильна, его отец очень силён. Ему лучше. Он открывает глаза, немного реагирует - это хороший знак", - цитирует Абдель-Азиза ESPN.

Менеджер также отметил, что Абдулманап смог немного пообщаться с Хабибом и улыбнуться ему, когда тот приезжал в московскую больницу.

Что касается следующего боя дагестанского бойца, то теперь стала известна его примерная дата. Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи планируется провести в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

Абдель-Азиз, который является менеджером обоих бойцов, подтвердил, что Нурмагомедов активно тренируется и хочет выйти в октагон проти Гэтжи в обозримом будущем.

Напомним, Гэтжи в мае победил американца Тони Фергюсона и получил право на титульный бой против Нурмагомедова.

"После победы я сказал Хабибу, что он заработает больше денег, если проведёт бой с Макгрегором, а не Гэтжи. Но он ответил: "Родители воспитали меня лучше. Репутация, которая у меня есть в семье и спорте, дороже денег", - рассказал Абдель-Азиз.

По словам менеджера, в случае победы Нурмагомедова над Гэтжи, дагестанец вряд ли выйдет в октагон против ирландца Конора Макгрегора. Скорее всего, Хабиб перейдёт в полулёгкий вес (до 66 кг).

"У Хабиба есть деньги. Ему не нужны ещё 20 или 30 млн евро. Я не могу убедить его снова выйти на бой с Макгрегором. Не думаю, что Хабиб даст ему шанс. Он другой. Макгрегор говорил о его отце, матери, жене… Кто бы дал ему ещё один шанс?", - приводит слова Абдель-Азиза ESPN.

Нурмагомедов за время своей карьеры провёл 28 поединков, победив в каждом из них. 18 апреля у него был запланирован бой против Тони Фергюсона, но поединок не состоялся, потому что Хабиб не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.