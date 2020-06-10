Три латвийских вуза вошли в международный рейтинг университетов

В международный рейтинг университетов QS World University Rankings 2021 вошли три латвийских вуза - Рижский университет им. Страдиня (РУС), Рижский технический университет (РТУ) и Латвийский университет (ЛУ).
Самую высокую позицию среди латвийских университетов занял РТУ, который вошел в группу 701-750 места. РУС и ЛУ вошли в группу университетов 801-1000 места.
Первые четыре позиции рейтинга занимают университеты США - Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Гарвардский университет и Калифорнийский технологический институт.
В этом году в рейтинг включены 1002 университета из 93 стран.
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