Три латвийских вуза вошли в международный рейтинг университетов

Самую высокую позицию среди латвийских университетов занял РТУ, который вошел в группу 701-750 места. РУС и ЛУ вошли в группу университетов 801-1000 места.

Первые четыре позиции рейтинга занимают университеты США - Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Гарвардский университет и Калифорнийский технологический институт.

В этом году в рейтинг включены 1002 университета из 93 стран.