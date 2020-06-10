Ср, 10.06.2020
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Экс-главу канцелярии Сейма и бывшего исполнительного директора парламента будут судить за халатность

Марис Стейнс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело против бывшего руководителя канцелярии Сейма Мариса Стейнса и бывшего исполнительного директора парламента Валдиса Зиемелиса, которые обвиняются в халатности.

Прокуратура распространила сообщение для прессы, в котором не называет имен обвиняемых.

Дело связано с не соответствующей требованиям перепланировкой помещений для работы комиссии Сейма по вопросам национальной безопасности.

Согласно обвинению, бывшие работники Сейма халатно исполняли свои обязанности, в результате строительные работы по перепланировке помещений, целью которых было внедрение специфических требований безопасности, были выполнены предприятиями, у которых не было сертификата индустриальной безопасности. В результате был причине ущерб в размере 251 847 евро, сообщает прокуратура.

Стейнс и Зиемелис предстанут перед судом 18 сентября. Заседание суда будет закрытым.

Как сообщалось, до передачи дела в прокуратуру его расследовала Служба госбезопасности.

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