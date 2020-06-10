Таинственное дело об убийстве шведского премьера наконец раскрыто?

Подозреваемого зовут Стиг Энгстрем. Он работал в страховой компании Skandia, раположенной недалеко от места убийства, и был одним из примерно 20 человек, которые в момент убийства находились неподалеку. Однако, так как Энгстрем мертв, длившееся несколько десятилетий дело было закрыто.

"Я думаю, мы зашли настолько далеко, насколько с нас это могут требовать, - сказал Петешон. - Так как [Энгстрем] мертв, я не могу выдвигать ему обвинения или брать у него показания. Поэтому я решил закрыть расследование".

Пальме был застрелен вечером 28 февраля 1986 года, когда шел с женой из кинотеатра в Стокгольме. Пару не сопровождали телохранители.

Жена Пальме Лисбет была ранена, позднее как убийцу она опознала ранее судимого Кристера Петершона (родства с прокурором нет. - Прим. ред.), которого осудили, но затем оправдали.

Энгстрем работал в Skandia графическим дизайнером. Полиция допрашивала его в первые дни расследования, однако только в 2017 году его имя прозвучало в связи с подозрениями, что именно он мог быть убийцей Пальме.

Версия Энгстрема о произошедшем отличалась от версий других свидетелей. Тогда полицейские посчитали Энгстрема неудачным свидетелем, который просто приукрасил свою роль в этом событии.

Прокурор пояснил, что Энгстрем в день убийства носил одежду, которая совпадала с описаниями свидетелей о бегущем человеке, который мог быть убийцей. Другие свидетели, находившиеся вблизи места убийства, не помнили, что видели там Энгстрема, несмотря на то, что сам он настаивал, что является важным свидетелем. Рассказ Энгстрема о его действиях после убийства частично совпадает с маршрутом, который убийца использовал для бегства.

"Информация позволяет думать, что он был на месте событий, однако совсем в другой роли, а не в той, которую пытался представить," - сказал Петешон.

Известно и то, что Энгстрему было доступно оружие и он критиковал политику Пальме.

Как сообщил Петешон, Энгстрем учился обходиться с оружием и являлся членом стрелкового клуба, у него был друг - коллекционер оружия, однако "мы не можем вложить огнестрельное оружие в его руку".

Использованный для убийства Пальме револьвер так и не был найден.

Энгстрем умер в 2000 году. Так как подозреваемого нельзя судить, дело было закрыто, сообщил в среду на пресс-конференции Петешон.

В ходе следствия были допрошены более 10 000 человек, 130 из которых взяли на себя ответственность за убийство Пальме.

Петешон перенял расследование в 2017 году и обещал, что этим летом оно будет завершено.

Убийство Пальме в свое врем вызвало шок в шведском обществе и пошатнуло образ Швеции как миролюбивой и безопасной страны, в которой политики могут находиться, не заботясь о своей безопасности.