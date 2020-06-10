Кариньш: более справедливая налоговая система должна быть введена с 2021 года

Предстоящие изменения в налоговой системе были одной из тем беседы премьера и президента центробанка.

Кариньш указал, что правительство в феврале рассмотрело подготовленное Минфином информационное сообщение "О направлениях разработки основных положений государственной налоговой политики на 2021-2025 годы", которое включает обширный обзор того, каким будет влияние изменений различных налогов.

В сообщении рассматривались два варианта прогрессивного подоходного налога с населения, каждый из которых включает в себя еще ряд вариантов, возможности поддержки семей с детьми и ряд других изменений.

Кроме того, с 2021 года планируется увеличить минимальную зарплату с нынешних 430 до 500 евро.

Кариньш сообщил, что после окончания объявленного в связи с пандемией "Covid-19" чрезвычайного положения коалиционные партии уделят особое внимание изменениям налоговой системы.

Он высказал надежду, что партнерам по коалиции удастся договориться о более справедливой и долгосрочной налоговой системе, так как кризис "Covid-19" выявил недостатки нынешней системы.

"Результат будет зависеть от того, готовы ли все пять партий договориться об изменениях", - сказал премьер-министр, добавив, что налоговые изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года при условии, что население будет проинформировано о них своевременно.

В свою очередь президент Банка Латвии подчеркнул, что об изменениях в налогах нельзя забывать, потому что кризис показал актуальность этой темы.

Казакс отметил, что существующие облегченные налоговые режимы не защищают людей от возможных кризисов и ставят под угрозу их доходы на пенсии.

По словам Казакса, в контексте изменений налоговой системы нужно думать об уменьшении налогов на рабочую силу, а не потребительских налогов, например, налога на добавленную стоимость.