Сейейс прокомментировал слухи о возможном возвращении в рижское "Динамо"

Нормунд Сейейс прокомментировал слухи о его возможном возвращении в состав руководства ружского "Динамо".
Недавно в российских СМИ появилась информация, что Сейейс может вернуться на должность генерального менеджера рижского клуба.
"Могу сказать, что со мной никто из рижского "Динамо" не говорил. Честно говоря, я даже и не знаю, что вообще происходит в команде", - прокомментировал Сейейс слухи в интервью передаче Анатолия Крейпанса "Спортивный микрофон".
52-летний Сейейс ранее несколько лет работал генеральным менеджером рижского "Динамо", а также периодически занимал должность главного тренера клуба.
В этом сезоне Сейейс работал генеральным менеджером в узбекской команде "Хумо" из Ташкента, выступающей в ВХЛ.
В прошлом сезоне Сейейс был советником председателя правления "Динамо" Юриса Савицкиса, а также ассистентом главного тренера ХК "Рига", выступающего в МХЛ.
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