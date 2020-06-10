Сейейс прокомментировал слухи о возможном возвращении в рижское "Динамо"

"Могу сказать, что со мной никто из рижского "Динамо" не говорил. Честно говоря, я даже и не знаю, что вообще происходит в команде", - прокомментировал Сейейс слухи в интервью передаче Анатолия Крейпанса "Спортивный микрофон".