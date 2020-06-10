Ср, 10.06.2020
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Яунземе: дела о зарплатах "в конвертах" часто не доходят до суда

Иева Яунземе

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В борьбе с теневой экономикой мешает то, что расследуемые дела о зарплатах "в конвертах" часто вообще не доходят до суда, заявила на конференции о теневой экономике гендиректор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яунземе.

"Управление налогово-таможенной полиции СГД вкладывает большой труд и средства, чтобы собрать доказательства, но дела не доходят до суда, а заканчиваются соглашением с прокурором", - пояснила она.

Самым ярким примером она назвала дело Tokyo City о зарплатах "в конвертах" в размере нескольких миллионов евро, которое закончилось соглашением с прокурором и штрафом в размере 30 000 евро для ряда сотрудников сети ресторанов.

Парламентский секретарь Министерства юстиции Андрис Витолс на это ответил, что в таких дела фигурируют десятки свидетелей, которых суд должен заслушать, поэтому и заключаются соглашения с прокурором.

Яунземе признала, что расследование дел о зарплатах "в конвертах" - тяжелый и дорогостоящий процесс. Например, на предприятии 50 работников, и это 50 свидетелей, которых нужно опросить.

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