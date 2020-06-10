Видео ⟩ В Риге водитель в возрасте на мгновение "отключился" и врезался в остановку

Ответ ждал парой десятков метров далее, где у рекламного столба стоял попавший в аварию Opel. За рулем поврежденного автомобиля сидел мужчина в возрасте, который и стал виновником этих разрушений.

"Со здоровьем все хорошо, жалоб нет. Я наверное на секунду закрыл глаза", - рассказал водитель, отрицая, что у него возникла какая-то помеха.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Впрочем, похоже, что мужчина все-таки "отключился" на чуть более долгое время, так как он успел съехать с дороги, снести ограждение и дорожный знак, зацепить остановку общественного транспорта и по газону доехать до рекламного столба. Рядом с мужчиной на пассажирском сиденье находился его сын. Он не смог помочь отцу остановить автомобиль.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Ни водитель, ни пассажир госпитализированы не были, отказались они и от помощи врачей. К счастью, в момент аварии на остановке и вблизи нее не было пешеходов. Была проведена и проверка на алкоголь, оказалось, что водитель трезв. Мужчине выписали протокол за аварию. Не исключено, что теперь его ждет повторная обязательная проверка здоровья.

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