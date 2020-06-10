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В лесу под Прейли обнаружены первые в этом году лисички

ФОТО: Facebook/Toms Bricis

То, чего с нетерпением ожидают многие жители Латвии, наступило - в лесах появились первые лисички. Грибы были обнаружены под Прейли, сообщил в Facebook модератор прогнозов погоды LTV Том Брицис.

"Теплая и влажная погода вселяет надежду, что вскоре их появится больше и они вырастут крупнее", - написал Брицис.

Preiļu pusē pirmās gailenes. Siltais un mitrais laiks ļauj cerēt, ka drīzumā parādīsies vairāk un izaugs lielākas 🙂 Foto: Dace Žihare

Posted by Toms Bricis LTV Laika ziņas on Wednesday, June 10, 2020

Напомним, в первые дни июня под Лимбажи был найден подосиновик. Ингрида Изабелла Нюке, обнаружившая гриб, признала, что в ее карьере грибника это был самый ранний подосиновик. Миколог Юрис Микшанс новостям ReTV признал - в последние годы эти грибы действительно появляются рано - в начале июня.

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