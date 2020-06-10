Эстонский стрелок написал послание жителям страны

Сегодня, 10 июня, в 15 часов защитник Микка Таррасте, устроившего в Лихула кровавую баню, Рюнно Роосмаа зашел в Пярнуское отделение полиции, чтобы встретиться со своим клиентом. После встречи он вышел с написанным от руки посланием от Таррасте, пишет Rus.Postimees.
"Выражаю искреннее раскаяние о случившемся пострадавшим, их и моим близким и всему народу Эстонии. Моему поведению нет оправдания. То, что случилось, непростительно. Извините", - говорится в послании стрелка.
Таррасте в субботу, 6 июня, поздно вечером в Лихула открыл огонь по людям, в результате чего застрелил 40-летнего мужчину и 61-летнюю женщину. Также ранения получили 58-летний мужчина и дети трех и пяти лет.
Встреча адвоката с Таррасте продлилась около часа. Сначала Роосмаа планировал выделить на нее полчаса, но следственные процедуры прервали встречу раньше.
"Могу подтвердить, что ни малейшего желания причинить кому-то страдания, кого-то убить или ранить детей не было", - сказал адвокат, прочитав заявление клиента.
Роосмаа отметил, что вопрос, должен ли был Таррасте предвидеть свое поведение, - другая проблема.
Авдокат отметил, что в ходе трех встреч в воскресенье, понедельник и сегодня прояснились разные обстоятельства произошедшего, однако многие все равно удивляют. В пример он привел то обстоятельство, что во вчерашних газетах читал, что в анализах Таррасте были найдены остатки наркотиков, однако непонятно, откуда взялись эти утверждения и о каких веществах речь. "Мужчина подтвердил, что никакой связи с наркотиками у него нет", - сказал Роосмаа.
Он считает, что в экспресс-тестах полиции могут быть ошибки, поскольку какой-нибудь безрецептурные препараты, например, парацетамол с добавками вроде кофеина или кодеина, может дать известный результат.
Тактика защиты, по словам Роосмаа, находится на стадии формирования.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!