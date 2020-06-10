TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В России растет число заболевших, а в Москве наоборот - наблюдается резкий спад. В городах снимают карантины и готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию.
- Резкий рост числа заболевших на Камчатке. Пациентов начал уже принимать военный госпиталь. Губернатор переносит парад Победы.
- Генпрокуратура Украины хочет отправить под стражу бывшего президента Петра Порошенко. Он сегодня явился на допрос.
- 10 лет со дня межэтнического конфликта в Оше. Сотни погибших и масштабные разрушения. Что изменись за это время в городе на юге Кыргызстана.
Генпрокуратура Украины хочет отправить под стражу Петра Порошенко
Следствие решает вопрос о взятии под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко в 2018 году. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора.
"По данным следствия, народный депутат [Порошенко] подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенных в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УКУ)", – отметили в офисе генпрокурора.
Ранее в среду в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что Петру Порошенко объявили подозрение.
"Прокуроры офиса генерального прокурора, по поручению генпрокурора, сообщили о подозрении Порошенко П. А.", – отметили в ГБР.
Перед этим Порошенко отказался участвовать в допросе в рамках дела об "обстоятельствах перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 10.06.2020
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