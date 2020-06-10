Фото и видео ⟩ В Таллинне прошла акция Black Lives Matter

Около шести часов вечера, когда стало известно, что мероприятие нельзя провести, одна из организаторов Анрике Пиель сказала, что проведение мероприятия под вопросом уже два часа. С Saku Suurhall, полицией и City Park они уже давно договорились, однако владелец территории парковки был категорически против.

City Park сообщил организаторам об отмене мероприятия около десяти минут назад. City Park арендует эту территорию, и разрешения владельца территории они не получили.

По словам Анрике Пиель, организация демонстрации в Эстонии необходима, поскольку чернокожее меньшинство здесь очень малочисленное, и их историй и их опыта до общественности доходит куда меньше, чем могло бы. "Когда же они появляются в интернете, то в ответ приходит еще больше расизма, притеснения и недоброжелательства. Поэтому черные в Эстонии не осмеливаются говорить. Это тот момент, когда мы или закрываем глаза или побуждаем людей говорить об этом", - сказала она.

Участники акции считают, что в Эстонии не понимают серьезности проблемы

"По-моему, это нечестно, что у белых больше привилегий, чем у черных. То, что это так часто игнорируется, должно измениться", - сказала Анна, одна из участниц демонстрации. В ситуации, если демонстрация пойдет не так, по словам 17-летней Анны, она готова постоять за свои принципы.

Паулина считает, что в Эстонии есть неравенство. "Здесь не очень верят, насколько я знаю, что это так часто случается", - сказала она о расизме. Такой ситуации, как в США, в Эстонии она не видит.

15-летняя Мона объяснила, что хочет поддержать протестующих в США и людей, которые сталкиваются с неравенством: "Расизм - это не окей, это унижение другой группы". По ее мнению, речь идет о красивом мероприятии, также, по ее мнению, мир зиждется на мнении людей со светлой кожей.

По мнению Моны, школьная система могла бы давать молодым людям больше подобных знаний. "Я думаю, что этого должно быть больше в школьной программе", - сказала она и добавила, что свои знания о расизме и антирасизме получила самостоятельно. "Я думаю, что люди часто не понимают, как в действительности много власти у белых", - сказала она.

Трийн не понимает, как люди могут поддерживать расизм. "Я не понимаю, как можно сказать, что чей-то цвет кожи неправильный. Даже если напрямую не говорят плохо, то начинают глазеть", - пояснила девушка и добавила, что так себя вести невежливо. 17-летняя Трийн соглашается с Моной, что в школьной системе об этом говорят слишком мало.

Противники видят в мероприятии провокацию

Тыну сообщил журналистам, что ненавидит темнокожих, потому что считает их дураками, и от них "одни проблемы". "Мы пришли посмотреть, сколько в Эстонии негров - их слишком много. Эстонская полиция должна их беспощадно усмирить, чтобы не было такой возможности, как эта Бронозовую ночь", - заявил он.

По словам Ингрид, она не понимает, за что борются или чего вообще требуют участники акции. "Хотела увидеть своими глазами, сколько здесь сторонников. Известно, что этот пострадавший (Джордж Флойд - прим. ред.) - разбойник и негодяй", - сказала Ингрид и добавила, что не понимает, как инцидент в США касается Эстонию. "Я не понимаю, за кого мы боремся. В действительности в Эстонии нет никакого расизма, эстонцы очень сдержанные и вежливые, а это мероприятие - прямая провокация", - сказала женщина.