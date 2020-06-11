Полиция завела дело о сбыте наркотиков актеру Михаилу Ефремову

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами", - сказано в сообщении.

Напомним, Ефремов 8 июня на своем автомобиле выехал на встречную полосу, двигаясь по Садовому кольцу в Москве. Джип Ефремова столкнулся с фургоном "Лада", водитель которого позднее умер в больнице.

Актеру предъявили обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил ДТП, в результате которого погиб человек. Ефремова 9 июня отправили под домашний арест на два месяца, он признает вину.