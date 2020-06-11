Чт, 11.06.2020
Новую Ригу строят, разрушая бульдозерами огороды и воспоминания. Журналисты TVNET Эвия Хаука и Янис Вингрис

За последние сутки в Латвии два новых случая Covid-19; выздоровели уже 818

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За последние сутки выявлено два новых случая Covid-19 и ни одной новой госпитализации, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За сутки сделан 1581 тест на Covid-19, два оказались положительными.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии проведено 123 364 теста, заболевание выявлено у 1094 человек - 818 из них уже выздоровели, 26 умерли.

В больницах находятся 11 пациентов, у восьми заболевание средней тяжести, три пациента - в тяжелом состоянии.

Из больниц  выписаны 167 пациентов, переболевших Covid-19.

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