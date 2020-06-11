За последние сутки в Латвии два новых случая Covid-19; выздоровели уже 818

За последние сутки выявлено два новых случая Covid-19 и ни одной новой госпитализации, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За сутки сделан 1581 тест на Covid-19, два оказались положительными.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии проведено 123 364 теста, заболевание выявлено у 1094 человек - 818 из них уже выздоровели, 26 умерли.
В больницах находятся 11 пациентов, у восьми заболевание средней тяжести, три пациента - в тяжелом состоянии.
Из больниц выписаны 167 пациентов, переболевших Covid-19.
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