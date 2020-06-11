Названы эпицентры Covid-19 в Латвии

Covid-19 выявлен у 71 постояльца и 24 работников 12 пансионатов. Семь человек скончались. Однако в целом статистика свидетельствует о том, что не только общая заболеваемость Covid-19 в Латвии успешно ограничена, но и в группе самого высокого риска результаты значительно лучше, чем в других странах Европы.

Зарегистрированные в домах престарелых семь случаев смерти пациентов с Covid-19 составляют 27% общего числе смертей, тогда как в других европейских странах эти показатели намного выше, например, в Норвегии до 11 мая сообщалось о 136 умерших в пансионатах, что составляет 61% всех случаев смерти от Covid-19.

В Испании этот показатель еще выше - 66%, в домах престарелых умерли 17 730 зараженных вирусом.