Чт, 11.06.2020
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Названы эпицентры Covid-19 в Латвии

Иллюстративное фото

ФОТО: Juan Medina / Reuters

Каждый одиннадцатый заболевший Covid-19 в Латвии связан с центрами социального ухода - является либо его работником, либо постояльцем. К этой категории относятся 95 из 1089 заразившихся коронавирусом в стране. Об этом пишет журнал Ir.

Covid-19 выявлен у 71 постояльца и 24 работников 12 пансионатов. Семь человек скончались. Однако в целом статистика свидетельствует о том, что не только общая заболеваемость Covid-19 в Латвии успешно ограничена, но и в группе самого высокого риска результаты значительно лучше, чем в других странах Европы.

Зарегистрированные в домах престарелых семь случаев смерти пациентов с Covid-19 составляют 27% общего числе смертей, тогда как в других европейских странах эти показатели намного выше, например, в Норвегии до 11 мая сообщалось о 136 умерших в пансионатах, что составляет 61% всех случаев смерти от Covid-19.

В Испании этот показатель еще выше - 66%, в домах престарелых умерли 17 730 зараженных вирусом. 

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